CF Industries in het rood

CF Industries is de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste producent van stikstofhoudende meststoffen of nitraten ter wereld. Maar dat het vierde kwartaal niet over naar huis te schrijven zou zijn, was algemeen verwacht. De gemiddelde analistenverwachting was een verlies van 5 dollarcent per aandeel - het eerste verlies in vele jaren. Het bleek uiteindelijk nog wat erger te zijn. De meststoffengigant leed een nettoverlies van 320 miljoen dollar, of -1,38 dollar per aandeel. Daar zaten echter een aantal eenmalige afschrijvingen en waardeverminderi...