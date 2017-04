CF Industries is voldoende teruggevallen

De kwartaalresultaten op 3 mei kunnen ons natuurlijk tegenspreken, maar we raken er meer en meer van overtuigd dat de koers van de meststoffenproducent CF Industries sinds de piek eind januari voldoende is teruggevallen. We hadden ook in die periode het advies voor CF Industries verlaagd van 'koopwaardig' naar 'houden' (rating 2B). Vanaf de bodem begin november had de koers toen een sprong van ruim 60 procent gemaakt in amper drie maanden. Dat na zo'n forse koersklim een tegenvallend kwartaal zo snel flink wat koersschade kon aanrichten, was de hoofdreden om de adviesverlaging door te voeren.

