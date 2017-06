Cisco geveld door sombere vooruitzichten

Klassieke technologiebedrijven moeten zich continu heruitvinden om hun positie te behouden op de sterk veranderende markt. Ook Cisco moet dus op de kar van cloud computing en software based networking springen. De voorbije vier boekjaren stagneerde de omzet, ondanks 15 miljard dollar aan overnames. Dat illustreert dat de klassieke activiteiten achteruitboeren, terwijl de nieuwe segmenten nog niet snel genoeg groeien. Na drie kwartalen in het lopende fiscaal boekjaar ligt de omzet 2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de drie maanden tot eind april was er een daling met 0,5 procent tot 11,94 miljard dollar. Een bescheiden achteruitgang, maar wel de zesde opeenvolgende omzet...