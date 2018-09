Cisco klimt naar hoogste koers sinds 2001

De technologiegroep Cisco Systems kon voor het derde kwartaal op rij een omzetgroei voorleggen. Daarvoor was de omzet gedurende zeven opeenvolgende kwartalen gedaald. In de drie maanden tot eind juli, het laatste kwartaal van het boekjaar 2018, klom het omzetcijfer met 5,9 procent op jaarbasis naar 12,84 miljard dollar. Dat was meteen de hoogste kwartaalomzet in de geschiedenis van het bedrijf. De consensusprognose ging uit van een groei met 5,2 procent. Cisco kon lang profiteren van zijn status als dominante producent van fysieke netwerkapparatuur (routers en switches). Maar de voorbije jaren werd het bedrijf verplicht zichzelf her uit te vinden. Cisco kreeg af te rekenen met concurrenten die voor een lagere prijs soortgelijke functionaliteiten aanboden. Daarnaast is er de trend naar een softwaremati...