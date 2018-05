Cisco Systems bereikt hoogste koers sinds 2001

In de aanloop naar de bekendmaking van de derde kwartaalcijfers van het fiscale boekjaar 2018 was het aandeel van Cisco Systems opgelopen naar het hoogste niveau sinds 2001. Het voorbije jaar alleen al steeg de koers met 32 procent. Dat was best opmerkelijk, aangezien het technologiebedrijf in slechts een van de acht voorgaande kwartalen omzetgroei kon voorleggen. Net zoals verscheidene andere klassieke technologiebedrijven is Cisco bezig zijn klassieke bedrijfsmodel, dat steunde op productverkoop, om te vormen. Een extra moeilijkheid voor Cisco is dat hardware de ruggengraat van het bedrijf was. Dat is nog altijd het geval, hoewel de afhankelijkheid van netwerkapparatuur (routers en switches) langzaam maar zeker vermindert.

...