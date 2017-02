Cofinimmo ziet uitbouw zorgvastgoed vertragen

Terwijl sommige bedrijven nauwelijks vooruit durven te kijken, rekent Cofinimmo voor dit jaar op een courante nettowinst van 6,49 euro per aandeel. Het houdt daarbij rekening met 113,7 miljoen euro investeringen. In 2016 haalde de vastgoedvennootschap een courant resultaat van 6,40 euro per aandeel, in 2015 was dat 6,46 euro per aandeel en in 2014 nog 6,7 euro per aandeel. Echt veel schwung zit er dus niet in de resultaten van Cofinimmo, wat zich ook weerspiegelt in het dividend, dat al enkele jaren stabiel is. Vanaf dit jaar moet de strategische bijsturing zich wel vertalen in een lichte toename van de winst.

