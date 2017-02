Colruyt knokt voor winstgroei

Waar blijft de toename van de winst bij Colruyt? Beleggers vroegen het zich af na de ietwat ontgoochelende cijfers over de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 (dat loopt van 1 april tot 30 september) en stuurden het aandeel bijna 10 procent lager. Bovendien liggen defensieve aandelen zoals Colruyt niet in de bovenste lade van beleggers, nu de conjunctuur opveert. Het aandeel noteert ruim 10 procent onder de topkoers van afgelopen zomer. Toch torst het nog altijd een vrij stevige waardering. Beleggers betalen bijna 20 keer de winst, en ook de ondernemingswaarde is met ruim 9 keer de bedrijfscashflow niet goedkoop. Colruyt noteert ook met een premie van ongeveer 10 procent ten opzichte van de sectorgenoten.

...