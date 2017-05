Compagnie des Alpes steeds meer in het vizier

De holding GBL nam onlangs een belang van 15 procent in het Spaanse Parques Reunidos, het wereldwijde nummer drie in de vrijetijdsbranche, dat onder meer de eigenaar van Bobbejaanland is. Die deal vestigde nog maar eens de aandacht op de vrijetijdssector. Compagnie des Alpes werd in 1989 opgericht om ski-oorden te exploiteren. De groep is het nummer tien in de sector. Ze is de eigenaar van elf skigebieden - waaronder wereldvermaarde Franse oorden zoals La Plagne, Tignes, Les Arcs, Méribel, Val d'Isère en Avoriaz - en heeft een minderheidsbelang in vier andere oorden, waaronder Chamonix.

