Compagnie des Alpes ziet omzet stijgen

Compagnie des Alpes werd in 1989 opgericht om skioorden te exploiteren. De groep is het wereldwijde nummer tien in de vrijetijdsbusiness. Ze is de eigenaar van elf skigebieden - waaronder de wereldvermaarde Franse skigebieden van La Plagne, Tignes, Les Arcs, Méribel, Val d'Isère en Avoriaz - en ze heeft een minderheidsbelang in vier andere oorden, waaronder Chamonix. Sinds 2001 is daar een tweede dimensie bij gekomen: die van uitbater van pretparken, in de eerste plaats de Walibi-parken. Compagnies des Alpes heeft dertien pretparken, waarvan het doorgaans meerderheidsaandeelhouder is. Drie parken bevinden zich in ons land: Walibi Belgium, Aqualibi Belgium (allebei in Waver) en Bellewaerd...