Coucke drijft belang in SnowWorld op

SnowWorld noteert nog maar sinds december 2013 op de Amsterdamse beurs. Het Nederlandse bedrijf werd al in 1996 opgericht en is de eigenaar en exploitant van de twee indoor skiresorts in Nederland. Eerst was er het resort in Zoetermeer met drie pistes, waarvan eentje vorig jaar werd verlengd tot 300 meter en met een hellingsgraad van 21 procent de steilste indoorpiste van Europa is. Dat heeft ook een rol gespeeld in de omzetcijfers in het eerste semester van het lopende boekjaar (afsluitdatum 30/9). Het aantal verkochte pistetickets klom met 5,2 procent en de omzet met 3,5 procent tot 19,3 miljoen euro. De bedrijfskasstroom (ebitda) nam toe met 2,6 procent tot 9,1 miljoen euro en het nettoresultaat steeg ...