Daar is de grote overname van Euronav

Net zoals begin 2014, toen Euronav in één klap vijftien VLCC-tankers (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) overnam van het Deense Maersk, heeft de Antwerpse rederij eind vorig jaar toegeslagen op een cyclisch dieptepunt. De sector gaat gebukt onder overcapaciteit die de dagverhuurtarieven, zelfs tijdens de doorgaans lucratieve winter in het noordelijk halfrond, onder het break-evenniveau terugduwde.

...