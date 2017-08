Daimler in vrije val

Wie enkel naar de koersevolutie kijkt, kan in niks vermoeden dat de Duitse autobouwer op weg is naar een recordjaar in de verkoop- en de omzetcijfers. Maar het bedrijf zit mee in de sfeer van de schandalen en de verdachtmakingen rond de Duitse automobielsector. Gezien het voortvarende economische herstel en het hernomen consumentenvertrouwen zou dit soort aandelen moet pieken op de beurs, maar het Daimler-aandeel is in vrije val en bevindt zich op een jaardieptepunt. Het is zelfs het zwakst scorende aandeel in de DAX-index dit jaar. We zijn dan ook uiterst tevreden dat we een maand geleden, voor de nieuwe aantijgingen, het aandeel nog met winst uit de voorbeeldportefeuille hebben kunnen halen.

