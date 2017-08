De bodem ligt nog dieper voor Fugro

De zoveelste van de jongste jaren, waardoor de beurskoers naar een jaardieptepunt is gezakt en heel dicht bij het laagste peil van het afgelopen lustrum komt. De verhoopte bodem in de markt is immers nog altijd niet bereikt. Daarvoor was de evolutie van het orderboek te teleurstellend. Dat bevatte eind juni voor de komende twaalf maanden 950 miljoen euro aan orders. Dat is 5,5 procent minder dan een jaar geleden en ook en vooral 9,7 procent minder dan eind maart. Het marktherstel waar de markt op gerekend had, is er nog niet. Vandaar de ontgoochelde marktreactie.

...