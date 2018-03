De elektrische race van de autofabrikanten

De autofabrikanten hebben de jongste jaren geen reden tot klagen over hun verkoopcijfers. De verkoop van wagens klom in West-Europa over heel 2017 met 2,5 procent, de derde jaarstijging op rij. Voor 2018 verwachten experts een groei van het aantal verkochte wagens in West-Europa met 1 procent. In Zuid-Europa zou het meer kunnen zijn.