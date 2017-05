De hand van meester Bolloré

De flamboyante Franse zakenman Vincent Bolloré is weer een slag thuis aan het halen. Een oude vos verleert nu eenmaal zijn streken niet. Tijdens het afgelopen lustrum heeft hij de communicatie- en mediapool van Bolloré - in de eerste plaats de belangen in Havas en Vivendi - uitgebouwd. Eerst lag de focus op de participatie in de reclame- en communicatiespeler Havas (aandeel van 60%). De jongste tijd stond vooral de positie in Vivendi centraal. Bolloré is de grootste aandeelhouder van het mediabedrijf, met een belang van ruim 20 procent.

