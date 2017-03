De honger van Aedifica is niet gestild

Aedifica, de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) die is gespecialiseerd in residentieel vastgoed voor senioren, blijft sterk groeien. Tussen 1 juli (het begin van het boekjaar 2016-2017) en 31 december 2016 heeft Aedifica zijn portefeuille uitgebreid met maar liefst twintig sites (zes rustoorden in Duitsland, vier in Nederland en tien in België), waardoor het nu meer dan honderd sites voor de huisvesting van senioren bezit. Daardoor ging de beurswaarde van de groep voorbij 1 miljard euro. Maar haar honger is nog lang niet gestild, getuige de derde kapitaalverhoging sinds 2012. De nieuwe uitgifte van bijna 3,6 miljoen aandelen tegen 61 euro per aandeel moet de kaspositie aanvullen met 219 miljoen euro, om de ve...