De kwaliteit van Microsoft wordt duur betaald

Microsoft evolueert steeds verder weg van de klassieke verkoop van softwarelicenties naar een abonnementsmodel met recurrente inkomsten. Tegelijk is het bedrijf uitgegroeid tot een dominante speler in het cloudsegment. De cijfers spreken voor zich. In het boekjaar 2016-2017 (afsluitdatum 30 juni) bleef de omzetgroei beperkt tot 5,4 procent. De winst klom wel 26 procent hoger.

