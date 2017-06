De Omega Pharma-kater van Perrigo

Het Amerikaans bedrijf met hoofdzetel in Ierland, opgericht in 1887 en beursgenoteerd sinds 1991, is een wereldspeler in voorschriftvrije (over the counter, OTC) en generische (Rx) producten. Perrigo was jarenlang een van de strafste beleggingen op Wall Street. Van minder dan 20 dollar in het voorjaar 2009 naar iets meer dan 200 dollar in het voorjaar 2015. Onder de leiding van topman Joseph C. Papa (CEO van 2006 tot voorjaar 2016) schreef het bedrijf mede door een resem overnames een straf groeiverhaal. Zo steeg de omzet tussen boekjaar 2008 en 2015 van 1,7 naar 5,35 miljard dollar, de bedrijfskasstroom (ebitda) van 270 miljoen naar 1,51 miljard dollar en de nettowinst van 136 naar 399 miljoen doll...