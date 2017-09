De week van de doorbraak voor Bone

We keken met meer dan gewone spanning uit naar de studieresultaten van Bone Therapeutics. Het ging om resultaten van de twee studies met ALLOB, het allogeen botvormend celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger, en dat commercieel veruit het grootste potentieel heeft. Zowel de fase I/IIa-studie bij patiënten die een lumbale vertebrale fusieoperatie moeten ondergaan als de fase IIa-studie bij patiënten met vertraagd helende breuken leverden zeer goede resultaten op. In de eerste studie ...