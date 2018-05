Defensiesector neemt hoge vlucht

Het zijn mooie tijden voor beleggers in defensieaandelen. De S&P Aerospace & Defense-index staat 30 procent hoger dan twaalf maanden geleden. Daar is de komst van Donald Trump in het Witte Huis natuurlijk niet vreemd aan. Hij heeft de spanningen in de wereld opgevoerd en de defensie-industrie neemt daar de polsslag van. De index klimt al maanden spectaculair op het ritme van de stoere taal die verscheidene wereldleiders verkondigen. De Amerikaanse president is ook de man die de Europese NAVO-partners voor hun verantwoordelijkheid stelt. In plaats van te blijven besparen op landsverdediging moeten de budgetten omhoog, zodat elke lidstaat een faire bijdrage levert aan de gezamenlijke veiligheidsinspanning.

...