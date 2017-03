DEME geeft CFE vleugels

Het aandeel van de Belgische bouw- en baggergroep CFE klom sinds de jaarrapportering op 28 februari met liefst 30 procent. Beter dan verwachte cijfers en prima vooruitzichten liggen daaraan ten grondslag. De omzet van DEME viel op jaarbasis nochtans met 13,5 procent terug tot 1,98 miljard euro. Na zes maanden bedroeg de terugval nog 31,5 procent tot 802,1 miljoen euro. Er was dus duidelijk beterschap in de tweede jaarhelft (omzet +3,8%), en bovendien is een vergelijking met het recordjaar 2015 moeilijk, wegens de uitzonderlijke bijdrage toen van het verbredingsproject van het Suezkanaal in Egypte.

