Dispuut met Apple weegt op Qualcomm

De beurskoers van Qualcomm staat al meer dan een jaar onder druk. Sinds begin 2017 daalde het aandeel met 22 procent, terwijl de Nasdaq-technologie-index in die periode 18 procent hoger klom. Het bedrijfsmodel van de groep staat onder druk. Dat weegt niet alleen op korte termijn op de inkomsten, maar veroorzaakt ook grote onzekerheid over de toekomst van het bedrijf. Qualcomm beschikt over een halfgeleiderafdeling die chips voor mobiele communicatie ontwerpt en produceert. Daarnaast is er een licentieafdeling waarin de intellectuele eigendommen zijn ondergebracht. Qualcomm rekent aan fabrikanten van mobiele toestellen royalty's of vergoedingen aan voor het gebruik van die patenten.

...