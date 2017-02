Dividend IBM is niet houdbaar

Een blik op de recente omzet- en winstevolutie van IBM is niet iets om vrolijk van te worden. Na de piek van 2011 is de omzet van het Amerikaanse technologieconglomeraat met ruim een kwart gekelderd. Hetzelfde gebeurde met de nominale winst, die zich sinds 2012 in een dalende trend bevindt. Maar waarom noteert het aandeel dan op het hoogste niveau in meer dan twee jaar? IBM keerde vorig boekjaar 8,8 miljard dollar uit. Dat komt overeen met drie kwart van de vrije kasstroom in 2016. Van dat bedrag ging 5,3 miljard dollar naar dividendbetalingen. IBM spendeerde bijkomend 3,5 miljard dollar om eigen aandelen in te kopen.

