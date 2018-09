Donkere wolken boven BHP Billiton

Hogere productievolumes en stijgende grondstoffenprijzen deden de winst van de mijngroep BHP Billiton in het boekjaar 2018 (tot eind juni) naar het hoogste niveau in vier jaar klimmen. Dat vertaalde zich in een prima beursprestatie. Toch pakken er zich stilaan donkere wolken samen. Onzekerheid over de evolutie van de vraag deed de metalenprijzen kelderen. De koperprijs daalde naar het laagste peil in meer dan een jaar. Het management waarschuwde voor de impact van de handelsoorlog op de Chinese economie. China is de grootste afnemer van de producten van BHP (ijzererts, steenkool, koper, olie en gas). Aan de aanbodzijde kampt BHP met oplopende kosten door onder meer een hogere olieprijs. IJzererts leverde het voorbije boekjaar de grootste bijdrage aan de bedrijfswinst (3...