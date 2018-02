Eerste omzetdaling voor Doro sinds 2007

Die onverwachte daling, hoewel beperkt tot 1,8 procent, is een gevolg van een tegenvallend vierde kwartaal, waarin de omzet met 6,5 procent terugviel, van 599,4 miljoen naar 560,4 miljoen Zweedse kronen. Daardoor strandde de jaaromzet op 1,92 miljard kronen, tegenover 1,96 miljard in 2016. Na negen maanden was er nog een stijging met 0,3 procent tot 1,36 miljard.

