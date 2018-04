Eindelijk beterschap voor Archer Daniels Midland

De productie- en de verwerkingsketen in de landbouw wordt al decennialang gedomineerd door het ABCD-kwartet: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge en de niet-beursgenoteerde groepen Cargill en Dreyfus. Maar daar zou binnenkort weleens verandering in kunnen komen. De naam Bunge viel het voorbije jaar twee keer nadrukkelijk als overnamekandidaat. Eerst was er een toenaderingspoging door de Zwitserse grondstoffengigant Glencore, die er geen geheim van maakt landbouwactiva te willen kopen. In februari doken geruchten op dat ADM gevorderde overnamegesprekken voerde met Bunge, maar die zouden in maart zijn gestrand. Bunge blijft een aantrekkelijk overnamedoelwit voor ADM, gezien zijn leiderschapspositie in de verwerking van soja tot dierenvoeding en zijn sterke aanwezigheid in Lat...