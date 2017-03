Engie staat op een keerpunt

Het is jaren geleden, maar Engie durft opnieuw een slide te tonen met als titel 'sterke organische groei'. Het puin van het verleden is geruimd en de nieuwe groeimotoren komen voldoende op toerental om opnieuw een stijging van de cashflow en recurrente winst in het vooruitzicht te stellen voor 2017.