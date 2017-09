EVS zit niet op medaillekoers

Dit is niet de periode waar je als aandeelhouder van EVS op langere termijn naar uitkijkt. Het gaat om de eerste jaarhelft van een oneven jaar, een jaar zonder grote sportevenementen. Het eerste helft van 2017 zal dan ook zeker niet de annalen van de speler met een unieke positie in de wereld van de live sportverslaggeving halen. De omzet bleef in de eerste drie maanden al beperkt tot 24,5 miljoen euro en in het tweede kwartaal ging die niet veel hoger. Met 28,3 miljoen euro bleef hij 28,9 procent onder de 39,8 miljoen euro van dezelfde periode van 2016 (toen weliswaar in volle aanloop naar de Olympische Zomerspelen van Rio).

...