Exmar verkeert in zwaar weer

Het is veelzeggend dat Exmar, een specialist in het vervoer en de behandeling van gassen, de jongste tijd meer waarde creëert met de verkoop van activiteiten dan met de creatie van nieuwe business. Topman Nicolas Saverys wist lang tijd de beurskoers hoger te jagen met de belofte van extra winst uit nieuwe projecten, maar het uitblijven van die verse kasstromen stuurden het aandeel de voorbije twee jaar terug naar af. Het moeilijke investeringsklimaat in de olie- en gasmarkt is een verzachtende omstandigheid, maar het vel van de beer is wel een paar keer te vroeg verkocht. Op de koop toe kreeg ook de basisactiviteit, het transport van lng en lpg, die voor de bulk van de winst intstaat, het steeds moeilijker door dalende tarieven als gevolg van een hogere overcapaciteit. In de eerste helft van 2016 boekte Exmar nog een nettowinst van 29,...