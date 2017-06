Exmar zoekt deals die lukken

Hoogmoed komt voor de val. Dat laten ontevreden Exmar-aandeelhouders ons weten aan de telefoon of per e-mail, en dan doelen ze op CEO Nicolas Saverys. In 2011 dook de koers nog net iets lager dan vandaag (3,90 euro). Toen waren er ook veel schulden bij de gastankerrederij en werd geen koper of huurder gevonden voor het drijvende productieplatform Opti-Ex. In de eerste helft van 2017 halveerde de koers van 8 naar 4 euro, omdat Exmar opnieuw met...