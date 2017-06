Fagron heeft handen vrij voor buy & build 2.0

Na een zeer lastige periode breken voor Fagron eindelijk betere tijden aan. Operationeel werden de eerste kiemen van de omslag zichtbaar in de tweede jaarhelft van 2016. Die positieve trend trok door in het eerste kwartaal, waarin de groepsomzet met 6,1 procent steeg tot 109,9 miljoen euro (+3% tegenover het vierde kwartaal van 2016). De omzet steeg in Europa met 3,3 procent tot 63 miljoen euro (58,3% van het groepstotaal) en in Zuid-Amerika zelfs met 28,7 procent tot 25,1 miljoen euro (gedreven door sterke volumegroei). In de Verenigde Staten was ...