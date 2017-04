Fagron is herboren

De markt reageerde enthousiast op de tradingupdate van Fagron over het eerste kwartaal. Hoewel de cijfers in de lijn van de analistenverwachtingen lagen, werd een zucht van opluchting geslaakt omdat het prille herstel van de tweede helft van 2016 doorzet. Bovendien bevestigde de groep dat de hypermoderne steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita in maart is opgestart. Dat is belangrijk, aangezien Wichita op basis van een verwachte omzet van minstens 100 miljoen dollar binnen drie tot vijf jaar een belangrijke groeimotor moet worden. De bijdrage voor 2017 blijft wel nog beperkt.

