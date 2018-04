Fagron ziet groei versnellen

Na enkele heel moeilijke jaren is het vernieuwde management van Fagron duidelijk weer vol vertrouwen. Het bedrijf pakte onlangs uit met dubbel goed nieuws. Op 3 april raakte de overname bekend van het Amerikaanse Humco, een specialist in de ontwikkeling en de levering van innovatieve gepatenteerde producten zoals crèmes en siropen en farmaceutische merkproducten. Humco levert vooral via de groothandel aan 45.000 apotheken in de Verenigde Staten. De overlap met de Amerikaanse activiteiten van Fagron is beperkt. Het management ziet daarom heel wat mogelijke hefbomen om dankzij de overname zowel de business van Humco als die van Fagron (ook buiten de Verenigde Staten) te versterken. Het is de derde overname sinds de zware herfinanciering in 2016, na de kleinere overnames van het Kroatische Kemig en het Braziliaa...