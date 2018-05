Financiële toestand Tesla is zorgwekkend

De kwartaalcijfers van Tesla bevatten weinig verrassingen, maar de meningen over de toekomst van het bedrijf blijven verdeeld. De twee kernthema's die het sentiment over het aandeel bepalen, zijn de winstgevendheid van de Model 3 en de kapitaalvereisten van het bedrijf op korte termijn. Over beide zaken werden de analisten en de investeerders niet veel wijzer, want CEO Elon Musk weigerde daarover meer duidelijkheid te verschaffen. De producent van elektrische voertuigen en opslagsystemen voor energie realiseerde tussen januari en maart een omzet van 3,41 miljard dollar, iets boven de consensusprognose van 3,32 miljard dollar. Het overgrote deel daarvan (2,74 miljard) kwam van de verkoop en de leasing van elektrische voertuigen. Energy Generation & S...