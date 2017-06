Forse koersstijging voor Bone Therapeutics

Het fel geplaagde aandeel van de Waalse marktleider in de ontwikkeling van botvormende celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken Bone Therapeutics herstelde de jongste weken met ruim 40 procent. Dat is een gevolg van een positieve update op 8 juni over de fase III-studie met PREOB bij patiënten met osteonecrose (afsterven van het heupbeen). PREOB is een autoloog botvormend celtherapieproduct, gemaakt uit beenmergcellen van de patiënt. De studie vordert trager dan verhoopt, maar nu kwam toch ...