Fountain schenkt nog altijd slappe koffie

De lucht blijft grijs boven Fountain, de onderneming uit Braine-L'Alleud die machines voor de distributie van warme dranken commercialiseert (vooral koffie, maar ook thee, chocolade en soepen). Na de desastreuze jaren 2013 en 2014 zijn de kosten weer veel beter onder controle, waardoor Fountain net rond break-even draait. Maar het fundamentele probleem blijft dat het bedrijf de piekomzet van 38,7 miljoen euro die het tien jaar geleden heeft gehaald, niet meer heeft kunnen verbeteren. Na een nieuwe daling met 7,4 procent in het boekjaar 2017 blijft nog 27,1 miljoen euro van de omzet over. Dat is 30 procent minder dan tien jaar geleden. Vorig jaar was het zesde jaar op rij met een lagere omzet. In 2011 draaide Fountain nog 35,7 miljoen euro.

