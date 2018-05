Fraaie herstelrally bij Transocean

Het aandeel van Transocean, de wereldmarktleider in de verhuur van olieboorinstallaties, herstelde sinds februari met ruim 30 procent. De klim van de olieprijs richting 80 dollar geeft beleggers moed dat er na jaren van kommer en kwel eindelijk betere tijden aanbreken voor de sector. Het management verklaarde bij de presentatie van het eerstekwartaalrapport dat het de eerste tekenen van dat herstel ziet, vooral in het segment van de gespecialiseerde installaties voor onherbergzame gebieden. Een vergelijkbare beweging wordt de komende kwartalen in het ultradiepzeesegment verwacht. Maar het is duidelijk dat een duurzaam herstel van minstens een tot twee jaar nodig is om het overaanbod weg te werken.

