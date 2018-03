Franco-Nevada groeit tijdelijk minder

Het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen Franco-Nevada (FNV) vierde de tiende verjaardag sinds zijn beursgang in 2007 met een recordjaar. De vierdekwartaalcijfers bleven weliswaar iets onder de verwachtingen, met een groepsproductie van 119.839 ounce goudequivalent, tegenover 121.910 ounce in het vierde kwartaal van 2016 en 123.787 ounce in het derde kwartaal van 2017. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) bleef daardoor beperkt tot 128 miljoen dollar, tegenover een gemiddelde analistenconsensus van 135 miljoen. Maar op jaarbasis klimt de groepsproductie wel met 7,2 procent tot een recordcijfer van 497.745 ounce goudequivalent.

