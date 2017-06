Franco-Nevada verhoogt dividend tiende jaar op rij

Bij de presentatie van zijn eerstekwartaalcijfers kondigde het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen Franco-Nevada(FNV) voor het tiende jaar op rij sinds de beursgang in 2007 een dividendverhoging aan. Het kwartaaldividend stijgt met 1 dollarcent tot 0,23 dollarcent bruto per aandeel. Op jaarbasis geeft dat een brutorendement van 1,3 procent, maar voor de aandeelhouders die intekenden op de IPO bedraagt het rendement intussen 6,1 procent, en in Canadese dollar zelfs 8,3 procent.

