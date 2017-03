Fred Olsen Energy komt niet op gang

De Noorse verhuurder van offshoreolieboorinstallaties Fred Olsen Energy gaat nog altijd gebukt onder de enorme terugval van de offshoreactiviteiten door de forse daling van de olieprijs sinds 2013. Het prijsherstel de jongste twaalf maanden van 28 dollar naar momenteel 53 dollar per vat (WTI-prijs) is uitermate welkom, maar algemeen wordt toch aangenomen dat een duurzaam herstel boven 60 dollar per vat nodig is om een reële doorstart in de offshoresector op gang te trekken.

...