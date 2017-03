Fugro krabbelt recht

Fugro is gespecialiseerd in de verzameling en de interpretatie van het aardoppervlak en de onderlagen van de bodem en rotsen. Het Nederlandse bedrijf is de marktleider in onder meer geotechnisch onderzoek in diep water. De onderneming haalt 74 procent van haar omzet uit de olie- en gasindustrie. Bouw & infrastructuur is goed voor 16 procent, energie 6 procent en mijnbouw 2 procent.

