Fusie Potash-Agrium tot Nutrien is afgerond

Als meststoffenproducent is Nutrien veruit de grootste producent van potash. Het bezit 25 procent van de wereldwijde productiecapaciteit. Op een pro-formabasis leverde potash vorig jaar 33 procent van de gezamenlijke bedrijfskasstroom (ebitda) aan. Voor 2018 mikt Nutrien op 11,8 à 12,4 miljoen ton en een ebitda tussen 1,1 en 1,3 milard dollar. In stikstofhoudende meststoffen is Nutrien het wereldwijde nummer drie, na Yara en CF Industries. Stikstof zou in 2017 goed geweest zijn voor 24 procent van de groeps-ebitda. Nutrien verwacht voor dit jaar 10 à 10,4 miljoen ton en een ebitda tussen 0,9 en 1,1 miljard dollar. In fosfaat blijft Nutrien een kleinere speler, al zijn er mogelijkheden om competitiever te word...