Fusiegroep EssilorLuxottica is topkwaliteit

Essilor is een sterk Europees valueaandeel. De fusie van het bedrijf - of je zou het een overname kunnen noemen - met de grootste concurrent ter wereld in brillen en lenzen, het Italiaanse Luxottica, dat wereldwijd bekend is van het zonnebrillenmerk Ray-Ban, is spectaculair nieuws. De grootste producent wordt zo gelinkt aan de grootste distributeur. Aandeelhouders van Luxottica krijgen 0,461 aandelen van Essilor. Zo is er een oplossing voor de opvolging van de 81-jarige stichter, CEO en referentieaandeelhouder van Luxottica, Leonardo Del Vecchio (62% van de aandelen via Delfin Investment Company) . Hij wordt co-CEO met de 61-jarige Hubert Sagnières, de topman van Essilor. Del Vecchio wordt...