Galapagos is al 3 miljard euro waard

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos blijft de positieve nieuwsberichten opstapelen. 2015 was uitermate turbulent. In dat jaar sloot Galapagos voor het reumamiddel filgotinib een nieuwe, sterkere deal met het Amerikaanse Gilead Sciences af, na de sterke fase II-studieresultaten en de weigering van partner AbbVie om het middel te licentiëren. De deal is geen gewone licentieovereenkomst. Galapagos financiert 20 procent van de verdere klinische ontwikkeling en behield de optie op co-promotie, met een 50-50-verdeling van de winst in Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux-landen. In totaal zijn tot 1,35 miljard dollar mijlpaalbetalingen gepland, alsook oplopende r...