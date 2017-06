Galapagos: vertraging in onderzoek taaislijmziekte biedt koopkans

De eerste jaarhelft had voor de Galapagos-aandeelhouders twee gezichten. De eerste maanden steeg het aandeel vlot, gedreven door het opstarten van meerdere nieuwe fase II-studies met filgotinib, vorderingen in het onderzoeksprogramma voor taaislijmziekte (mucoviscidose) en positieve analistenrapporten. Topman Onno van de Stolpe verstaat echter als geen ander de kunst om op goede momenten vers kapitaal op te halen. Dicht bij de koerspiek van 89,75 euro gaf Galapagos 4,5 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 90 dollar per aandeel. De netto-opbrengst bedroeg 348 ...