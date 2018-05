GBL kan de beurs verslaan

Broedt GBL op een nieuwe grote investering? Of wilde de holding cash vrijmaken, benut ze de pittige waarderingen op de markten en anticipeert ze op een grotere correctie? Of zag ze geen brood meer in de toekomst van het bedrijf? GBL laat niet in zijn kaarten kijken, maar de verkoop van het belang in Burberry is opmerkelijk. Normaal neemt GBL een participatie voor de lange termijn, maar de positie van 6,6 procent in het Britse modehuis heeft de groep binnen het jaar verkocht voor 498 miljoen pond. GBL sleept een meerwaarde van 83 miljoen pond uit de brand. Die spoelt de vraagtekens over de verkoop door. GBL zal ook niet overschakelen naar een estafettekapitalisme, waarbij participaties snel verhandeld worden. Sinds 2012 mikt GBL op waardecreatie door belangen te nemen in sterke merken, met e...