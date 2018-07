GE heeft nog altijd een gebrek aan power

Oude wijn in nieuwe zakken. Zo kunnen we bondig de marktreactie samenvatten op de aankondiging van de resultaten van General Electric over het tweede kwartaal. De koersdaling met 4,4 procent bewijst dat het vertrouwen nog altijd zoek is bij het onlangs uit de Dow Jones-index gekegelde aandeel na er meer dan een eeuw te hebben deel van uit gemaakt.