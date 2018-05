GE zet eerste stap naar wederopstanding

Het aandeel dat in 2017 met een mijlenverre achterstand het slechtst presteerde in de bekende Dow-Jonesindex, was General Electric. De koers viel terug met bijna 40 procent, terwijl de index vorig jaar 71 nieuwe records vestigde. Zo'n wanprestatie tegenover de index gebeurde nooit eerder in het 125-jarig bestaan van het concern. En toch is ook 2018 voorlopig nog niet het jaar van het koersherstel voor het industriële conglomeraat dat nog door Thomas Edison is opgericht. Integendeel, voorlopig is het aandeel opnieuw het op één na zwakst presterende aandeel in de bekende beursindex. Waar is de glorietijd die GE beleefde onder de harde, maar briljante topman Jack Welch?

