Geen flitsende start voor EVS

De bedrijfsleiding van EVS, dat een unieke positie inneemt in de sector van de livesportverslaggeving, kijkt er doorgaans niet naar uit om de cijfers over het eerste kwartaal van een oneven jaar - zonder grote sportevenementen - bekend te maken. Het is wel vaker het zwakste kwartaal uit de cyclus. Het eerste kwartaal van 2017 zal dan ook niet in de annalen van EVS komen. De omzet bleef beperkt tot 24,5 miljoen euro. Dat was niet alleen 8,7 procent minder dan de 26,9 miljoen euro in dezelfde periode van 2016, maar ook 8 procent onder de gemiddelde analistenverwachting.

...