Geruststellende kwartaalcijfers voor Melexis

De koers van Melexis stond de jongste maanden wat onder druk, maar met de publicatie van de kwartaalcijfers werden de verliezen grotendeels goedgemaakt. Vorig jaar was een recordjaar voor China en de Verenigde Staten, de belangrijkste twee automarkten. Maar die trend zet in 2017 voorlopig niet door. De Amerikaanse markt kampt met hoge voorraden en de verkoopcijfers dalen. Ook in China vlakken de groeicijfers af nu bepaalde subsidies werden afgeschaft. Daarnaast kwam er ook tegenwind van de dollar, die sinds begin dit jaar 12 procent in waarde verloor tegenover de euro. Melexis is een dollarverdiener: 55 procent van de omzet wordt gegenereerd in de Amerikaanse munt of valuta die eraan gekoppeld zijn. De uitgaven gebe...